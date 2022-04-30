Соратник Пашиняна опроверг слухи о его бегстве из Армении

Замглавы аппарата Пащиняна назвал нелепицей слухи о бегстве премьера из Армении

Соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна опроверг слухи о его бегстве из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На улицах "спасателями родины" (оппозицией — прим. "Ленты.ру") распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения», — заявил замглавы аппарата премьера Тарон Чахоян.

27 апреля в Ереване задержали около 20 протестующих, перекрывавших улицы. На них составили протоколы за невыполнение законного требования полицейского.

В протестных акциях участвуют представители молодежного крыла Республиканской партии Армении, «Дашнакцутюн» и других оппозиционных организаций. Они требуют отказаться от политики Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха.