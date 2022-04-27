Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Ереване задержали 18 протестующих

Полиция в Ереване задержала 18 протестующих за перекрытие улиц

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

В Ереване полиция задержала 18 участников акций протеста, перекрывавших улицы. Об этом сообщает News.am.

В частности, 11 человек были задержаны возле здания правительства. На задержанных составил протокол за невыполнение законного требования полицейского.

Протесты в Ереване идут уже третий день. В них участвуют представители молодежного крыла Республиканской партии Армении, «Дашнакцутюн» и других оппозиционных организаций. Они требуют отказаться от политики правительства Никола Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха, пишет «Новости — Армения».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на угрозу советника офиса Зеленского захватить Приднестровье
СКР возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ мирных жителей
Воспитательниц атакованного стрелком детсада под Ульяновском наградят
Песков назвал условия для поставок газа в Польшу и Болгарию
Анонсирован сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза
Стало известно местонахождение Ларисы Гузеевой
Кремль опроверг возможность контактов с лидерами Польши и Болгарии из-за газа
В Ереване задержали 18 протестующих
Во Франции призвали «не загонять Россию в угол»
В Кремле оценили вероятность обмена Медведчука на украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.