В Ереване задержали 18 протестующих

Полиция в Ереване задержала 18 протестующих за перекрытие улиц

В Ереване полиция задержала 18 участников акций протеста, перекрывавших улицы. Об этом сообщает News.am.

В частности, 11 человек были задержаны возле здания правительства. На задержанных составил протокол за невыполнение законного требования полицейского.

Протесты в Ереване идут уже третий день. В них участвуют представители молодежного крыла Республиканской партии Армении, «Дашнакцутюн» и других оппозиционных организаций. Они требуют отказаться от политики правительства Никола Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха, пишет «Новости — Армения».