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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 потушили

Глава Сахалинской области Лимаренко сообщил, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован

Кадр: соцсети

Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге Сахалина потушили, об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — указал губернатор. В правительстве региона уточнили, что это произошло в 15:19 (07:19 мск).

Прокуратура Сахалинской области взяла под контроль тушение возгорания на электростанции и проведение проверок уполномоченными органами, направленных на выяснение обстоятельств происшествия, сообщается на сайте ведомства.

На место выехал прокурор Томаринского района. Прокуратура также контролирует ситуацию с обеспечением безопасности граждан и надлежащего энергоснабжения в регионе.

О возникновении пожара на Сахалинской ГРЭС-2 сообщила пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова. По ее словам, причиной возгорания стало отключение турбогенератора, происшествие не повлияло на обеспечение граждан электроэнергией.

Глава региона Валерий Лимаренко уточнил, что огонь перекинулся на крышу здания, к тушению готовился приступить вертолет, на месте работали 14 человек и пять единиц техники. Пострадавших нет.

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Марина Совина
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