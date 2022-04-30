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На Сахалине загорелась электростанция

«Сахалинэнерго» сообщило, что в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2, об этом сообщила пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, причиной возгорания стало отключение турбогенератора. В настоящее время тушение продолжается, однако на электроснабжение потребителей происшествие не повлияло, оно осуществляется в полном объеме.

На электростанции сработала система пожаротушения, добавила Татарова. В результате пожара никто не пострадал, разрушений тоже нет. В МЧС отметили, что технологический процесс был остановлен, из здания самостоятельно вышли 30 человек.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, то пламя разгорелось с новой силой и охватило кровлю. На месте работают 14 человек и пять единиц техники, также по поручению губернатора оперативно готовится веролет.

Глава региона также дал поручение заместителю председателя местного правительства Олегу Попову проверить все источники энергии и взял ситуацию под личный контроль.

Ранее стало известно, что в Курганской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров, угрожающих населенным пунктам.

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Марина Совина
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