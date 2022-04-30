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Журналисты пожаловались на «скучный» Белый дом при Байдене

Politico: Белый дом при нынешнем президенте США Джо Байдене стал скучным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Американские журналисты пожаловались на то, что при нынешнем президенте США Джо Байдене Белый дом стал «скучным», а ощущения от общения с пресс-секретарем администрации Джен Псаки оставляет у репортеров пула не лучшие чувства, несмотря на то, что официальный представитель хороша в своей работе. Об этом пишет газета Politico.

«Он обещал сделать новости из Вашингтона снова скучными. Что ж, миссия выполнена, сэр», — отмечается в публикации.

Газета сообщает, что у телеканалов сокращаются бюджеты на программы, посвященные Белому доме, хуже продаются книги. Так, за первую неделю было продано всего 250 экземпляров недавно изданной биографии первой леди Джилл Байден.

Ранее стало известно, что Байден сообщил бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. Если он действительно выдвинет свою кандидатуру и выиграет выборы, то пробудет главой государства до 86 лет.

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Марина Совина
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