Заявление главы Минфина Германии об отказе платить за газ в рублях объяснили

Аналитик Фролов объяснил заявление главы Минфина ФРГ об отказе платить за газ в рублях

Заявление министра финансов Германии Кристиана Линдера о том, что страна не планирует в настоящее время и в будущем платить за газ в рублях, направлено на граждан ФРГ и не имеет никакого отношения к контрактам, которые подписываются частными компаниями для покупки российского газа. Такое объяснение дал ему заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, сообщает в субботу, 30 апреля, RT.

«Сейчас есть вопрос к Еврокомиссии... Частные немецкие и прочие европейские компании интересует простой вопрос: не сочтут ли европейские власти нарушением санкций покупку газа по той схеме, на которой настаивает Россия. Больше ни от кого никаких комментариев не требуется», — указал эксперт.

Он добавил, что отказ немецких компаний платить за российский газ по предложенной Москвой схеме приведет к прекращению поставок, поскольку «Газпром» в этом случае не имеет права поставлять им энергоресурсы.

«Это попытка руководства Германии объяснить своим избирателям и гражданам страны, почему им будет плохо на протяжении как минимум 2022 года», — констатировал Фролов.

Ранее 30 апреля сообщалось, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, как сейчас, так и в будущем. «Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — заверил политик.