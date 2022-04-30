Рогозин посвятил приехавшей во Львов Джоли стихотворение

Глава «Роскосмоса» Рогозин написал стихи и пригласил актрису Джоли в Донбасс

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, посвященное поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов. Они опубликованы в его Telegram-канале.

Перед поэтическим произведением глава госкорпорации отметил, что «на мове стихов еще не писал». Он также признался, что Джоли его разочаровала.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата», — начинается стихотворение. В стихотворении отмечается, что актрису не обидит «суровый солдат». «В кино тебя он видел, и видеть снова рад», — пояснил Рогозин.

О том, что Анджелина Джоли приехала во Львов, стало известно ранее 30 апреля. Местные жители сняли ее в одном из городских кафе. Известно, что актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.

В 2017 году Рогозин сочинил любовную композицию про Ленку — голую коленку. «Получилась веселая песня о грустной истории», — отметил он.