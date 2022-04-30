Геррмания подала в суд ООН на Италию из-за споров о нанесенном нацистами ущербе

Берлин возбудил в суде ООН дело против Рима о возмещении нанесенного нацистами ущерба

ФРГ подала в Международный суд ООН на Италию из-за споров о возмещении нанесенного нацистами во время Второй мировой войны ущерба. В Берлине отметили, что Рим, предположительно, не смог соблюсти юрисдикционный иммунитет Германии как суверенного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В Германии указывают на постановление суда от 2012 года, подтверждающее юридический иммунитет страны от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако конституционный суд Италии в 2014 году решил, что обязанность следовать данному решению зависит от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.

По данным Берлина, суды Италии с 2012 года рассмотрели множество исков против Германии в нарушение ее суверенного иммунитета. С 2014 года в рамках минимум 15 дел принимались решения о претензиях к Германии в связи с действиями Рейха во время Второй мировой войны.

В связи с этим Берлин призвал Международный суд ООН провозгласить, что Рим нарушает обязательства уважать суверенный иммунитет ФРГ. Также в Германии хотят, чтобы Италия прекратила действия судебных решений, возместила ущерб, и гарантировала, что немецкая собственность не будет выставлена на открытом аукционе до того, как суд вынесет решение.