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Минобороны заявило о задержаниях на Украине за Telegram на телефоне

Минобороны: на Украине начали задерживать граждан за установленный на телефон Telegram

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России заявило, что на Украине военнослужащие территориальной обороны начали задерживать жителей в Николаеве за установленный на телефон Telegram, СМС-сообщения на российские номера и подписки на российские каналы в соцсетях. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, местные власти проводят карательные рейды для того, чтобы проверять граждан на наличие у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи ими какой-либо информации военным России или республик Донбасса. Мизинцев рассказал, что жителей задерживают и подвергают пыткам, также им угрожают расправой над родственниками.

Ранее Минобороны России заявило, что Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан, которые будут эвакуироваться из Харькова. По словам Мизинцева, украинские власти продолжают подготовку «чудовищных и безжалостных провокаций» для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в преступлениях против мирного населения.

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Марина Совина
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