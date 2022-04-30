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США обсудят координацию дальнейших действий по Украине со странами Европы

В Госдепе заявили о планах скоординировать дальнейшие действия по Украине со странами ЕС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 7 мая обсудит с политиками из ФРГ, Италии, Франции и Великобритании координацию дальнейших действий по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

Встреча состоится в Париже. В мероприятии примут участие замгоссекретаря Шерман, генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр, статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Андреас Михаэлис, генсек МИД Италии Этторе Секуи и замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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«США и страны Евросоюза (ЕС) планируют обсудить текущую координацию и дать ответ на жестокую специальную операцию России на Украине», — заявили в Госдепе.

27 апреля сообщалось, что Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину. Новая структура в Германии займется координацией и ускорением поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

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Марина Совина
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