В Турции допустили изменения в глобальной системе безопасности

Секретарь Эрдогана заявил, что в Турции допускают изменения в общей системе безопасности

В Турции допускают изменения в глобальной системе безопасности, которые будут устраивать все стороны. Об этом сообщил в воскресенье, 1 мая, пресс-секретарь президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

По словам Калына, Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта вокруг Украины. «Не исключено, что (...) будет построена общая архитектура безопасности, которая удовлетворила бы все стороны», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар рассказал, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. При этом точную дату переговоров двух лидеров он не раскрыл.

До этого глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна не испытывает проблем с Россией в военно-промышленном комплексе из-за ситуации на Украине. Также он выразил надежду, что проблем в отношениях России и Турции не будет.