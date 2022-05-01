Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции допустили изменения в глобальной системе безопасности

Секретарь Эрдогана заявил, что в Турции допускают изменения в общей системе безопасности
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын. Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции допускают изменения в глобальной системе безопасности, которые будут устраивать все стороны. Об этом сообщил в воскресенье, 1 мая, пресс-секретарь президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

По словам Калына, Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта вокруг Украины. «Не исключено, что (...) будет построена общая архитектура безопасности, которая удовлетворила бы все стороны», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар рассказал, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться «в ближайшие дни» в Турции. При этом точную дату переговоров двух лидеров он не раскрыл.

До этого глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна не испытывает проблем с Россией в военно-промышленном комплексе из-за ситуации на Украине. Также он выразил надежду, что проблем в отношениях России и Турции не будет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение моста
В Москве задержанный выпал из окна отдела полиции
В Британии предрекли разделение мира на два враждующих блока
На борту упавшего в Красноярском крае самолета находились священники
Юрист напомнил о правилах разведения костра на даче
Гастроэнтеролог рассказала о вреде питья во время еды
В Ереване начался многотысячный митинг
«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ
Германия пообещала помочь странам в случае голода
СКР проверит факты обстрелов мирных жителей в Горловке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.