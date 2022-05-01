Французы бросились воровать продукты в магазинах после первомайской демонстрации

Французы воруют продукты из разгромленных радикалами на демонстрации магазинов в Париже

Французы бросились воровать продукты в разгромленных радикалами в ходе первомайской демонстрации продуктовых магазинах на бульваре Вольтер в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Радикально настроенная молодежь black block демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в полицейских, а также разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, выбили стекла автобусных остановок.

В один из разгромленных вандалами супермаркетов начали заходить прохожие и воровать оттуда продукты. Одни выносили овощи, другие — алкоголь. Некоторые из них специально надевали на лицо маски, чтобы правоохранители не смогли вычислить их по видеозаписям.

На первомайской демонстрации в Париже произошли столкновения участников акции с сотрудниками полиции. Организаторы оценивают численность толпы в 20 тысяч человек. Радикально настроенные активисты начали забрасывать полицию дымовыми шашками, стеклянными бутылками и камнями. Прямо перед колонной полицейских они подожгли несколько мусорных контейнеров. В ответ сотрудники полиции использовали слезоточивый газ.

Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона, который недавно победил на президентских выборах и избрался на второй срок.