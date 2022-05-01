Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Французы бросились воровать продукты в магазинах после первомайской демонстрации

Французы воруют продукты из разгромленных радикалами на демонстрации магазинов в Париже

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французы бросились воровать продукты в разгромленных радикалами в ходе первомайской демонстрации продуктовых магазинах на бульваре Вольтер в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Радикально настроенная молодежь black block демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в полицейских, а также разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, выбили стекла автобусных остановок.

Материалы по теме:
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Макрон снова стал президентом Франции. Он предупредил, что предстоящие годы будут неспокойными
Макрон снова стал президентом Франции.Он предупредил, что предстоящие годы будут неспокойными
25 апреля 2022

В один из разгромленных вандалами супермаркетов начали заходить прохожие и воровать оттуда продукты. Одни выносили овощи, другие — алкоголь. Некоторые из них специально надевали на лицо маски, чтобы правоохранители не смогли вычислить их по видеозаписям.

На первомайской демонстрации в Париже произошли столкновения участников акции с сотрудниками полиции. Организаторы оценивают численность толпы в 20 тысяч человек. Радикально настроенные активисты начали забрасывать полицию дымовыми шашками, стеклянными бутылками и камнями. Прямо перед колонной полицейских они подожгли несколько мусорных контейнеров. В ответ сотрудники полиции использовали слезоточивый газ.

Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона, который недавно победил на президентских выборах и избрался на второй срок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объявили об игнорировании Путиным попыток Вашингтона давить на союзников РФ
Лавров разъяснил слова Путина о «невиданном оружии»
Лавров раскрыл требование России к Украине
Лавров обвинил Украину в саботаже переговоров
Французы бросились воровать продукты в магазинах после первомайской демонстрации
Экономике Германии предрекли рецессию из-за эмбарго на российское топливо
Киев заявил о нескольких сотнях мирных жителей на «Азовстали»
Кепка Глеба Жеглова пострадала в ходе боев в Мариуполе
Киркоров попросил остановить «охоту на ведьм»
Терапевт перечислил частые причины головной боли по утрам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.