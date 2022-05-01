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На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения с полицией

На демонстрации в Париже начались столкновения участников акции с сотрудниками полиции

Фото: Sam Tarling / Getty Images

На первомайской демонстрации в Париже начались столкновения участников акции с сотрудниками полиции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Организаторы оценивают численность толпы в 20 тысяч человек, отмечает Le Figaro. Столкновения начались на бульваре Вольтер. Радикально настроенные активисты начали забрасывать полицию дымовыми шашками, стеклянными бутылками и камнями. Прямо перед колонной полицейских они подожгли несколько мусорных контейнеров.

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В ответ сотрудники полиции использовали слезоточивый газ, отмечает France 24. Известно о нескольких раненых из числа полицейских и пожарных. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена задержаны уже 45 человек. Провоцировать полицию начала примкнувшая к демонстрации радикально настроенная молодежь из Black block.

Сообщается, что они разграбили ресторан «Макдоналдс» на площади Леона Блюма и разгромили витрины магазинов, поджигали мусорные баки и пытались строить баррикады. Полиция сообщила, что активисты даже нападали на пожарных, пытавшихся потушить пожары.

Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона, который недавно победил на президентских выборах и избрался на второй срок. В конце апреля France 24 предрекал, что в ближайшие пять лет Макрон столкнется с рядом трудностей в стране. В числе прочего, ему нужно будет решить проблемы со стоимостью жизни в стране и разобраться с нехваткой врачей. Помимо ценовой политики, Макрон должен будет разобраться с вопросом пенсионной реформы, которую он хотел провести еще в свой первый срок.

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Платон Щукин
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