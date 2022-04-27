Макрону перечислили нерешенные проблемы Франции

France 24: Макрон встретит второй президентский срок рядом нерешенных проблем во Франции

Выбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие пять лет столкнется с рядом трудностей в стране. Проблемы Пятой республики перечислили France 24.

По мнению редакции, Макрону придется решать проблемы со стоимостью жизни в стране. После экономического кризиса, вызванного мерами борьбы против пандемии COVID-19, французы столкнулись с ростом цен — годовая инфляция в марте превысила четыре процента. Однако отмечается, что в то же время во Франции упал уровень безработицы населения. Коронавирус также ударил по системе здравоохранения — даже беспрецедентное повышение зарплаты медицинскому персоналу не решило проблему нехватки врачей.

Помимо ценовой политики, Макрон должен будет разобраться с вопросом пенсионной реформы, которую он хотел провести еще в свой первый срок. Инициатива поднять пенсионный возраст вызвала в стране одни из самых крупных протестов. Французский лидер заявлял, что услышал граждан и готов пойти на уступки и поднять возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет вместо ранее предлагаемых 65 лет.

В июне 2022 года во Франции пройдут парламентские выборы. Авторы France 24 предупреждают, что с высокой долей вероятности места в Национальном собрании займут представители партий Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона, которые являются главными противниками действующего главы государства.

В ночь на 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Российский президент Владимир Путин направил своему французскому коллеге поздравительную телеграмму.