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Во Франции 187 тысяч человек вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

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Во Франции 187 тысяч человек вышли на акцию протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает издание Le Figaro в четверг, 16 января, ссылаясь на Министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что 23 тысячи человек участвовали в протестной акции в Париже.

В то же время французский профсоюз CGT привел данные о 250 тысячах протестующих. Шествия проходили по всей стране, в том числе в Марселе, Тулузе и Сен-Назере. Как сообщили в министерстве, 9 января на улицах было больше граждан: 452 тысячи протестующих, из которых 56 тысяч в столице.

Ранее в январе премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Общенациональная забастовка профсоюзов началась из-за решения правительства увеличить пенсионный возраст. После этого французское правительство пошло на уступки и представило новый проект реформы.

Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

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