Французские балерины станцевали против пенсионной реформы

Балерины станцевали около парижской Оперы Гарнье (Гранд-Опера) в разгар протестов против пенсионной реформы. Видео было опубликовал телеканал BFM TV.

Отмечается, что девушки выступают в поддержку демонстрантов. Телеканал сообщает, что с начала протестов в декабре оперному театру пришлось отменить 45 представлений. На непроданных билетах потеряли около 8 миллионов евро.

Общенациональная забастовка профсоюзов началась из-за решения правительства увеличить пенсионный возраст. После этого французское правительство пошло на уступки и представило новый проект реформы.

Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru