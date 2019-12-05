Французы сожгли чучело Макрона и подрались с полицией из-за пенсионной реформы

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как протестующие во Франции дерутся с местной полицией. На кадрах видно, как вооруженные щитами и дубинками полицейские бьют бастующих. Между тем французы уже сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона, передает в четверг, 5 декабря, Telegram-канал Gallia Daily.

Сообщается, что уже задержан по меньшей мере 71 человек в Париже. Манифестанты отправились от Северного вокзала по согласованному маршруту примерно в 14:30 по местному времени.

Ранее 5 декабря стало известно, что во Франции начнется масштабная общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы. Предполагается, что акция будет бессрочной.

Сообщается, что в Париже прекратят работу 11 линий метро, ожидаются сбои в работе электричек, высокоскоростных поездов TGV и автобусов. Российское посольство попросило своих граждан избегать мест протестных акций.

Забастовку организовали из-за того, что французское правительство решило упразднить 42 особых пенсионных режима. Благодаря им работники некоторых отраслей — например, железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы — могут получать большую пенсию и выйти на заслуженный отдых раньше.

В августе сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, перед выборами обещавший не повышать пенсионный возраст, нашел способ формально сдержать обещание, но сделать так, чтобы гражданам пришлось выходить на пенсию позже. По его мнению, справедливо будет, если человек, который позже начал трудовую деятельность, позже и завершит ее. До этого он хотел найти способ сделать так, чтобы средний возраст выхода на пенсию вырос до 64 лет.

Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира.

Тем не менее полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. В целом сама система представляется экспертам слишком усложненной — она содержит 42 различных режима выхода на пенсию. Поэтому правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше. Но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

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