Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил новый проект пенсионной реформы. Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечается в документе, возраст выхода на пенсию все так же будет составлять 62 года. Однако если человек уйдет с работы до достижения 64 лет, то его выплаты будут урезаны. При этом изменения будут распространяться на тех, кто родился в 1975 году и позже, для остальных же расчет останется старым.

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы. До этого предполагалось, что правила затронут всех, кто родится в 1963 году и позже.

Филипп считает, что новая система полезна тем, кто впервые выйдет на работу в 2022 году. «У этого решения нет никакой скрытой повестки. Мы просто хотим защитить работников и пенсионеров страны», — подчеркнул премьер. Он добавил, что нынешняя система, в которой есть 42 варианта для разных слоев населения, слишком запутана. Заявления премьера прозвучали на фоне масштабных протестов в стране, которые длятся уже вторую неделю.

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Общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы началась 5 декабря. В Париже прекращали работу одиннадцать линий метро, есть сбои в работе электричек, высокоскоростных поездов TGV и автобусов. В сети постоянно появляются кадры, на которых запечатлены драки протестующих и местной полиции. Бастующие даже сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

В конце августа сообщалось, что Макрон нашел способ формально не повышать пенсионный возраст, но при этом сделать так, чтобы гражданам пришлось выходить на пенсию позже.

Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест.

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