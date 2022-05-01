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Российского арбитра Карасева пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии

Российского футбольного судью Карасева пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

На какую конкретно встречу приглашены россияне — не уточняется. Известно, что игра пройдет 5 мая. Карасеву в поле будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве видеоассистента арбитра в Саудовскую Аравию отправится Виталий Мешков.

Российские арбитры уже приглашались на чемпионат Саудовской Аравии. В 2018 году в стране работали Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов.

2 марта в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не будут назначать российских арбитров на матчи под своей эгидой. Там подчеркнули, что санкции в отношении России не распространяются на официальных лиц матчей, однако от их услуг было решено отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».

Алексей Гусев
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