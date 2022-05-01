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Шольц выступил против поспешности в вопросе о поставке оружия на Украину

Канцлер ФРГ Шольц выступил против поспешности в вопросе о поставке оружия на Украину

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поспешности в принятии решений о поставке тяжелых вооружений на Украину. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я принимаю решения (по поддержке Украины — прим. «Ленты.ру») быстро и в координации с нашими партнерами», — сказал Шольц.

При этом канцлер ФРГ отметил, что считает неправильным чрезмерно поспешные и нескоординированные инициативы в вопросе о поставке тяжелого оружия на Украину.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем военной помощи Киеву. Он назвал политику Шольца вялой и призвал к «скорейшим поставкам» 100 БМП Marder, 88 боевых танков Leopard и другой военной техники на Украину. Также дипломат выступил за то, чтобы Берлин увеличил объем финансовой помощи Киеву.

30 апреля сообщалось, что несколько десятков тысяч немцев попросили власти Германии не поставлять тяжелое оружие на Украину. Соответствующая петиция появилась на портале Change.org. В документе граждане ФРГ призвали Шольца сделать все возможное для скорейшего прекращения огня, а также нахождения компромисса, который устроил бы как Россию, так и Украину.

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Олег Давыдов
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