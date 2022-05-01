Украинский посол раскритиковал Берлин за объем военной и финансовой помощи Киеву

Украинский посол Мельник назвал вялой политику канцлера ФРГ Шольца в отношении Киева

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за объем военной и финансовой помощи Киеву. Он назвал политику канцлера ФРГ Олафа Шольца вялой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

По мнению дипломата, сегодня Украина нуждается в «самом современном немецком оружии», в то время как обещанные Киеву самоходные зенитные установки Gepard были выпущены 40 лет назад. В этой связи Мельник призвал власти ФРГ к «скорейшим поставкам» 100 БМП Marder, 88 боевых танков Leopard, самоходных артиллерийских установок и другой военной техники. Также он выступил за то, чтобы Германия увеличила объем финансовой помощи Украине для ее перевооружения.

«Олаф Шольц, похоже, действует так же, как [и бывший канцлер ФРГ] Ангела Меркель: сначала предпочитает подождать, посмотреть, а потом решать — да или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости», — заявил посол и добавил, что многие граждане Германии хотели бы иметь энергичного канцлера. Также он назвал «полной чепухой» опасения властей ФРГ стать стороной конфликта из-за поставок вооружений Украине.

30 апреля сообщалось, что более 50 тысяч немцев поставили свои подписи под петицией с просьбой не поставлять тяжелое оружие на Украину.