«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 27-го тура РПЛ

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Гости открыли счет на 30-й минуте противостояния усилиями Юрия Горшкова, который реализовал пенальти. Москвичи ответили на 61-й минуте — гол с одиннадцатиметрового забил нападающий красно-белых Александр Соболев. На 83-й минуте он оформил дубль и принес своей команде победу.

После 27 матчей РПЛ «Спартак» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе команды Паоло Ваноли 34 очка. Крылья Советов — на седьмом месте с 38 очками.

«Спартаку» предстоит матч против «Урала» в матче 28-го тура. Встреча пройдет 7 мая.