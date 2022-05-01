Певец Филипп Киркоров попросил остановить «охоту на ведьм» в России

Российский певец Филипп Киркоров попросил остановить «охоту на ведьм» в России. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Киркорова, он все чаще стал обращать внимание на агрессию людей друг к другу. «Ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, партнеры — разжечь внутренние распри», — сказал он. По словам певца, когда он видит «клеймение людей, не совсем согласных», ему становится горько.

«Вы, охотники на ведьм, лишь только усугубляете внутренний раскол», — заявил Киркоров. По его мнению, в настоящее время публичные люди должны объединяться. «А вы начинаете гнобить. И кто к вам после этого обернется?» — задался вопросом он. Артист призвал перестать «отрезать куски от общества», иначе «останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут».

25 апреля Филиппу Киркорову запретили въезд в Эстонию на пять лет. Такое решение связано с тем, что артист поддержал спецоперацию России на Украине. После этого певец пожалел своих эстонских поклонников и заявил, что выступит перед ними, когда его снова позовут в страну.