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Филипп Киркоров пожалел эстонских поклонников после запрета на въезд

Певец Филипп Киркоров отказался обжаловать свой запрет на въезд в Эстонию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров отказался обжаловать свой пятилетний запрет на въезд в Эстонию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артист пожалел своих эстонских поклонников и заявил, что выступит перед ними, когда его снова позовут в страну. Он подчеркнул, что не собирается «петь назло» и напрашиваться.

25 апреля стало известно, что Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретили въезд в Эстонию. Страна ввела пятилетний запрет на въезд этих исполнителей. Такое решение связано с тем, что Гагарина и Киркоров поддерживают спецоперацию России на Украине. При этом у обоих музыкантов в этом месяце были запланированы выступления в Таллине.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что «на войне все черно-белое». По ее словам, люди, оправдывающие действия России, находятся на черной стороне.

В прошлом году Киркорову также запретили въезд в Литву за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте тогда заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию».

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Евгений Шульгин
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