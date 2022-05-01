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Газ для Вечного огня в России стал бесплатным

Президент Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечного огня и Огня памяти

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечного огня и Огня памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В силу закон вступает с момента опубликования.

Цель нововведения — обеспечить сохранность и бережное отношение к памяти погибших защитников отечества на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Минобороны.

Сделать газ для Вечного огня бесплатным ранее предлагал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Путин поддержал эту инициативу и в феврале отдал соответствующее поручение правительству.

Вопрос о бесплатном газе для Вечного огня обсуждался давно. Еще в 2020 году Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил «Газпром» предоставлять газ для Вечного огня и мемориалов «Огонь памяти» в российских регионах бесплатно. Тогда поводом для него стал спор вокруг оплаты газа для Вечного огня в Рыбинске Ярославской области. Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Ярославль» — потребовала от городской администрации погасить долг за поставку топлива в размере 140,6 тысячи рублей.

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Платон Щукин
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