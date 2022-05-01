Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информбезопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Соответствующий документ появился в воскресенье, 1 мая, на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что закон необходим для повышения устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов России.

В документе, в частности, говорится о том, что с 1 января 2025 года организациям запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними.

Также сообщается, что руководители федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов России, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций должны возложить на заместителя руководителя органа полномочия по обеспечению информационной безопасности, «в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты».

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета и их погашении в 2022 году. Сообщалось, что закон важен для поддержания устойчивости региональных бюджетов в условиях санкций.