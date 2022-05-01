Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин подписал закон о поддержке регионов в условиях санкций

Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета РФ в 2022 году

Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета и их погашении в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что закон важен для поддержания финансовой устойчивости региональных бюджетов в условиях санкций.

Закон допускает предоставление в 2022 году Министерством финансов России кредитов регионам из федерального бюджета в объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств, срок погашения которых приходится на период с марта по декабрь. Кредиты со сроком погашения не позднее 2028 года с платой за использование по ставке 0,1 процента годовых предоставляются субъектами, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5 по состоянию на 2022 год.

Также документ позволяет освободить регионы от погашения задолженностей в текущем году по бюджетным кредитам, ранее предоставленным с учетом продления реструктуризации обязательств. Их погашение переносится на 2029 год.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для некоторых категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Еще 40 человек эвакуировали с территории завода «Азовсталь»
СКА вернул олимпийского чемпиона
Стало известно о возможном подрыве железной дороги в Курской области
Названы последствия конфискации западных активов для российской экономики
В Германии предложили устраивать торги на газ при его нехватке
Отельер раскрыл секреты и лайфхаки для покупателей недвижимости
Легкомоторный самолет упал в Красноярском крае
Путин подписал закон о поддержке регионов в условиях санкций
Россия приостановит упрощенную выдачу виз для стран Евросоюза
Опубликован список находящихся на борту рухнувшего Ми-8 в Забайкалье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.