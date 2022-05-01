Путин подписал закон о поддержке регионов в условиях санкций

Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета РФ в 2022 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитов регионам из бюджета и их погашении в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что закон важен для поддержания финансовой устойчивости региональных бюджетов в условиях санкций.

Закон допускает предоставление в 2022 году Министерством финансов России кредитов регионам из федерального бюджета в объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств, срок погашения которых приходится на период с марта по декабрь. Кредиты со сроком погашения не позднее 2028 года с платой за использование по ставке 0,1 процента годовых предоставляются субъектами, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности не превышает 1,5 по состоянию на 2022 год.

Также документ позволяет освободить регионы от погашения задолженностей в текущем году по бюджетным кредитам, ранее предоставленным с учетом продления реструктуризации обязательств. Их погашение переносится на 2029 год.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для некоторых категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.