Россия приостановит упрощенную выдачу виз для стран Евросоюза

Президент Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для граждан стран ЕС

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз для некоторых категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

9 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Евросоюза.

4 апреля глава государства подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных стран». Указ был принят российским лидером ввиду необходимости безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза.

Помимо прочего, Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд для иностранцев, совершивших недружественные в отношении России действия.