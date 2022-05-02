В США указали на тяжелое положение Байдена перед ноябрьскими выборами

Журналист CNN указал на тяжелое положение Байдена и демократов перед выборами в ноябре

Высокие цены на газ в Соединенных Штатах, самая сильная инфляция за последние 40 лет ставят в тяжелое положение действующего президента страны Джо Байдена и демократическую партию перед предстоящими в ноябре выборами в Конгресс. На это указал в своей колонке для CNN журналист Стивен Коллинсон.

В своем материале автор отметил, что общий рейтинг одобрения работы Байдена достиг 42 процентов, однако только 38 процентов американцев одобрили поведение президента в экономике. Кроме того, 68 процентов респондентов не одобряют политику Байдена по инфляции. «Этот вопрос оказался особенно утомительным для независимых избирателей, которые будут играть решающую роль в выборах в Палату представителей и Сенат в ноябре», — заметил Коллинсон.

По мнению журналиста CNN, тяжелое положение американского лидера в связи с инфляцией усугубляется предыдущими утверждениями Белого дома о том, что повышение цен было временным — это угрожает подорвать доверие избирателей к заявлениям администрации президента и представляет собой «легкую мишень для республиканцев».

Репортер напомнил, что Байден предпринял несколько шагов для борьбы с высокими ценами, включая программы по разблокированию портов США и цепочки поставок, а также высвободил миллионы баррелей нефти из национальных стратегических резервов. Однако эти шаги значительно не повлияли на повышение доверия к нему американцев.

Ранее издание Politico выяснило, что президент Байден намерен переключить фокус с Украины на внутреннюю политику США. По данным портала, сторонники Байдена опасаются, что американцы сочтут его более заинтересованным в международных делах, чем во внутренних.