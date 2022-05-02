Заявку России на проведение ЧЕ 2028 и 2032 годов признали неприемлемой

УЕФА признал заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов неприемлемой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполком УЕФА объявил заявку, поданную [Российским футбольным союзом] РФС на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, неприемлемой в соответствии со статьей 16.02 Положения о подаче заявок на финалы и финальные этапы турниров УЕФА», — говорится в заявлении организации. В статье подчеркнуто, что каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать УЕФА, любого его члена или европейский футбол.