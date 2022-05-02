Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает РИА Новости.

В комитете указали на то, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, поскольку они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.

Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной скорости таких транспортных средств, а также разделить их на используемые в личных и коммерческих целях. Кроме того, Минпросвещения, МВД и Минтрансу рекомендовано подготовить предложения о включении разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерам в программы обучения детей и подростков.

В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта (самокаты, моноколеса и подобные устройства), которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.

Ранее самым опасным мобильным видом транспорта признали велосипед — на возмещение ущерба по подобным страховым случаям пришлось 70 процентов обращений. Причиной большого числа подобных страховых случаев специалисты назвали вес устройства и его способность к быстрому передвижению — падать приходится с большей высоты и на большей скорости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США предложили привлечь американских военных на Украину
В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов
Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Байдена
Британцы начали экономить на еде и топливе
Устроивший спортивную разминку на станции метро пенсионер восхитил сеть
В Турции назвали Зеленского «глупым комиком»
Определен механизм формирования тяжелого течения коронавируса
Названы снижающие риск возникновения рака продукты
Шольц пообещал поддержку столкнувшимся с голодом странам
В Китае заявили о планах НАТО дестабилизировать новый регион
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.