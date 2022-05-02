В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает РИА Новости.

В комитете указали на то, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для лиц, их использующих, поскольку они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.

Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной скорости таких транспортных средств, а также разделить их на используемые в личных и коммерческих целях. Кроме того, Минпросвещения, МВД и Минтрансу рекомендовано подготовить предложения о включении разделов по безопасному пользованию самокатами и скутерам в программы обучения детей и подростков.

В апреле Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта (самокаты, моноколеса и подобные устройства), которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.

Ранее самым опасным мобильным видом транспорта признали велосипед — на возмещение ущерба по подобным страховым случаям пришлось 70 процентов обращений. Причиной большого числа подобных страховых случаев специалисты назвали вес устройства и его способность к быстрому передвижению — падать приходится с большей высоты и на большей скорости.