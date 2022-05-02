Россия эвакуировала на свою территорию более миллиона человек

В Минобороны сообщили, что Россия эвакуировала более миллиона жителей Украины и Донбасса

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия эвакуировала на свою территорию почти 200 тысяч детей из опасных районов Украины и Донбасса, всего же границу пересекли более миллиона человек. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил, что, несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию РФ были эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1847 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 092 137 человек.

Мизинцев также напомнил, что в российских субъектах продолжает функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для эвакуированных. Они оборудованы всем необходимым, беженцам помогают найти работу и предоставляют социальные выплаты, детям обеспечивают место в детских садах и учебных заведениях.

Ранее Мизинцев сообщил, что значительная часть мирного украинского населения хочет уехать в Россию и ищет для этого любые возможности. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию. По его словам, об этом желании свидетельствуют многочисленные обращения украинцев в российские официальные структуры и общественные организации.