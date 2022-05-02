Минобороны заявило о желании значительной части мирных украинцев уехать в Россию

Минобороны заявило, что в РФ хочет эвакуироваться значительная часть украинского населения

Минобороны России заявило, что значительная часть мирного украинского населения хочет уехать в Россию и ищет для этого любые возможности. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию», — указал он.

По словам Мизинцев, об этом желании свидетельствуют многочисленные обращения украинцев в российские официальные структуры и общественные организации. Люди просят вывезти из на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольные российским военным районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Генерал сообщил, что всего в базе данных зафиксировано 2 754 241 обращение из 2 133 населенных пунктов Украины.

Ранее в Минобороны рассказали, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали более 126 человек за 30 апреля и 1 мая.

