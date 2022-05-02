Перечислены признаки возгорания батареи смартфона

ZDNet: перегрев или неприятный запах могут быть предвестниками скорого взрыва смартфона

Проблемы с зарядкой смартфона могут указывать на то, что аккумулятор девайса может загореться и взорваться. Об этом сообщает издание ZDNet.

Специалисты заметили, что в очень редких случаях батареи смартфонов и портативных компьютеров могут не только выйти из строя, но и взорваться. По словам журналистов, обычно на это указывают некоторые особенности, которые могут быть предвестниками неприятного инцидента. В материале авторы перечислили признаки скоро выхода аккумулятора из строя.

В первую очередь на поломку аккумулятора и возможный взрыв могут намекать проблемы с зарядкой устройства, частые случаи перегрева гаджета и появление неприятного химического запаха. «Возможно, дело здесь не в аккумуляторе, но любой резкий запах, исходящий от гаджета, является признаком того, что его нужно проверить», — отметили авторы. Также в случае поломки батарея может вздуться и деформировать корпус девайса.

Если из аппарата вытекают определенные жидкости или появляется дым, пользоваться смартфоном или компьютером нельзя. Эксперты рекомендовали обратиться за помощью к специалисту, но перед этим перенести гаджет в место, где он не доставит серьезных неприятностей в случае возгорания. Например, можно положить аппарат на металлический поднос или бетонный пол.

Ранее журналисты издание The Sun описали явные признаки, которые могут указывать на заражение смартфона вирусом. Одними из них являются снижение производительности и перегрев устройства.