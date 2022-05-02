Названы признаки заражения смартфона вирусом

The Sun: перегрев и низкая мощность смартфона могут указывать на взлом девайса

Существуют явные признаки, которые могут указывать на заражение смартфона вирусом. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам специалистов, очень часто взлом телефона происходит в фоновом режиме, поэтому факт доступа злоумышленников к девайсу может оказаться незаметным для пользователя. Авторы назвали признаки, которые могут указывать на то, что на устройстве установлено зловредное ПО. Одним из первых признаков является сниженная мощность работы девайса. Также если в фоновом режиме работает вирус, то аппарат будет разряжаться быстрее, чем обычно.

Так как мошенническое ПО обычно отправляет данные на сторонний сервер, то общее количество информации, которое телефон загружает в сеть, должно увеличиться. Одним из признаков заражения может быть возникновение всплывающих окон в браузере, которые обычно блокируются системой. «Это может означать, что вы заражены каким-то хитрым рекламным вирусом», — пояснили эксперты. Аппарат, на который установлено опасное ПО, чаще перегревается из-за фоновой работы.

При обнаружении одного или нескольких признаков взлома журналисты рекомендовали установить на девайс бесплатный антивирус и провести сканирование. Затем авторы посоветовали сделать резервную копию данных и совершить сброс настроек смартфона.

Ранее журналисты The Sun описали правила безопасного пользования iPhone. Специалисты рекомендовали ограничить излучение от смартфона и перестать слепо доверять навигационным сервисам.