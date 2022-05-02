Дан неутешительный прогноз по пожарной обстановке в России

Представитель Greenpeace Куксин заявил, что 9 из 10 пожаров происходят по вине человека

По статистике девять из десяти пожаров в России происходят по вине человека, заявил руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. В разговоре с «Лентой.ру» он дал неутешительный прогноз по пожарной обстановке в летний период 2022 года.

Весенние пожары

2 мая в Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Огонь распространился на территорию общей площадью в 250 гектаров.

«У нас в стране есть два основных пика пожарной опасности — весна и лето. Сейчас мы находимся в весеннем пике, а точнее на выходе из него. Есть еще много проблемных мест в регионах, но в масштабах страны самый пик мы прошли», — заявил Куксин.

По словам эксперта, в весенний период преобладает горение травы, которое происходит не из-за природных или погодных условий, а из-за того, что люди поджигают ее в ходе сельскохозяйственных практик.

100 Процентов Пожаров этой весной произошли по вине человека

Куксин сообщил, что весенние показатели в 2022 году немного лучше средних многолетних значений, однако в отдельных регионах пожарная обстановка была сложной.

«В некоторые недели ситуация была очень острая, особенно в Омской области, Тюмени и Кургане. Но в среднем весну мы проходим более-менее терпимо. В том числе помогла погода, потому что в европейской части России в этом году очень поздняя весна», — сказал специалист.

Летний прогноз

Вторая волна пожаров идет с июля по август. В этот период преобладают уже лесные пожары, на которые обращают большое внимание из-за задымления, приходящего в города, а также значительных потерь, сообщил представитель Greenpeace России.

«В летний период скорее всего количество и площадь пожаров будут больше обычного. Это связано и с изменениями климата, и с тем, что у нас хроническое недофинансирование лесной охраны, и с очень большой площадью неохраняемых лесов», — дал свой прогноз Куксин.

Если горит неохраняемая территория, то пожары всегда становятся крупными. Пока они не придут к населенным пунктам, тушить их никто не будет Григорий Куксин Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

Специалист напомнил еще о нескольких проблемах — торфяники и сжигание порубочных остатков на вырубках. Он уверен, что в этом году торфяные пожары будут в Тюмени и в Екатеринбурге, а сжигание порубочных остатков на вырубках является одной из главных причин пожаров в летний период.

«Очень многие пожары летом будут связаны с местами подготовки древесины. По стране у нас девять из десяти пожаров возникают по вине людей. Только десять процентов примерно придется на грозы. Но абсолютное большинство пожаров будет по вине человека», — сказал Куксин.

Этот год ожидается тяжелым и по погодным условиям, и по экономической ситуации. Большого оптимизма ни у кого нет, заявил эксперт.

Пока много в наших руках — еще не сгорели, еще готовимся к этому Григорий Куксин Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

28 апреля МЧС заявило о введении режима ЧС в Курганской области из-за пожаров. Уточнялось, что проводилась эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый Просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское.