В Италии предложили разрешить европейским компаниям платить за газ в рублях

Итальянский министр предложил разрешить европейским компаниям платить за газ в рублях

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предложил временно разрешить европейским компаниям платить за российские энергоносители в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

Чинголани заявил, что, по его мнению, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях за российский газ, пока в Евросоюзе разбираются с правовой базой и последствиями. Политик добавил, что хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии, подтверждающего, что нефтегазовые компании могут некоторое время оплачивать поставки энергоносителей в рублях.

«Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить (в рублях — прим. «Ленты.ру»), чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях», — заключил Чинголани.

