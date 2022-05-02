Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Арестован державший в заложниках трехлетнего сына россиянин

Суд арестовал читинца, который удерживал трехлетнего сына в заложниках в квартире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ингодинский районный суд Читы арестовал Алексея Докина, который, вооружившись, удерживал трехлетнего сына в заложниках в квартире. Об этом сообщает РИА Новости.

Докин взял ребенка в заложники в субботу, 30 апреля. С читинцем вели переговоры, но в итоге его задержали во время штурма квартиры. Следователи возбудили уголовное дело по статям 119 УК РФ («Угроза убийством») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с применением оружия»). Мужчину заключили под стражу до 29 июня 2022 года.

Россиянин полностью признал вину и раскаялся, а также попросил не заключать его под стражу, чтобы у него была возможность работать и выплачивать кредиты. Однако мать пострадавшего ребенка, бывшая жена Докина, настояла на его заключении.

По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой и начал угрожать ей, ее матери и брату ножом и ружьем. Во время конфликта обвиняемый выгнал мать ребенка и ее родственников в подъезд, а сам заперся в квартире с мальчиком. Женщина сразу отправилась в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что трехлетнего ребенка, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный мужчина в Чите, освободили. Освобожденный мальчик 2019 года рождения передан матери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Посла России вызвали в израильский МИД после слов Лаврова
Предложение о введении ОСАГО для электросамокатов оценили
Женщине прострелили колени в Подмосковье
В ООН назвали число украинских беженцев
Поставки СПГ с терминалов в Европу стали рекордными
Сомнолог назвала способы восстановиться после бессонной ночи
Хакеры взломали телефон премьер-министра Испании
В России выявили 6207 случаев коронавируса
Зайцева обратилась к заявившей о стыде из-за суммы призовых на ОИ биатлонистке
Разрушенные после пожара на объекте Минобороны дома под Белгородом восстановят
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.