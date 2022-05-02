Арестован державший в заложниках трехлетнего сына россиянин

Суд арестовал читинца, который удерживал трехлетнего сына в заложниках в квартире

Ингодинский районный суд Читы арестовал Алексея Докина, который, вооружившись, удерживал трехлетнего сына в заложниках в квартире. Об этом сообщает РИА Новости.

Докин взял ребенка в заложники в субботу, 30 апреля. С читинцем вели переговоры, но в итоге его задержали во время штурма квартиры. Следователи возбудили уголовное дело по статям 119 УК РФ («Угроза убийством») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы с применением оружия»). Мужчину заключили под стражу до 29 июня 2022 года.

Россиянин полностью признал вину и раскаялся, а также попросил не заключать его под стражу, чтобы у него была возможность работать и выплачивать кредиты. Однако мать пострадавшего ребенка, бывшая жена Докина, настояла на его заключении.

По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой и начал угрожать ей, ее матери и брату ножом и ружьем. Во время конфликта обвиняемый выгнал мать ребенка и ее родственников в подъезд, а сам заперся в квартире с мальчиком. Женщина сразу отправилась в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что трехлетнего ребенка, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный мужчина в Чите, освободили. Освобожденный мальчик 2019 года рождения передан матери.