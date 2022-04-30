Захваченного вооруженным мужчиной ребенка освободили в Чите

В Чите освободили трехлетнего мальчика, которого удерживал в заложниках злоумышленник

Трехлетнего ребенка, которого несколько часов удерживал в заложниках вооруженный мужчина в Чите, освободили. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил корреспондент агентства, находящийся на месте происшествия, мальчика вывели из дома сотрудники экстренных служб и поместили в реанимобиль. В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю сообщили о задержании мужчины, удерживавшего в заложниках ребенка.

«В результате комплекса проведенных мероприятий мужчина был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанного доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Освобожденный мальчик 2019 года рождения передан матери. Он не пострадал.

О захвате ребенка вооруженным злоумышленником стало известно ранее 30 апреля. Ребенок удерживался в одной из квартир жилого дома. В краевой прокуратуре подтвердили, что злоумышленник заперся дома с трехлетним сыном.

