Спецназ оцепил дом закрывшегося с ребенком жителя Читы

Спецназ оцепил дом, в котором житель Читы заперся с трехлетним сыном

В Чите спецназ оцепил дом, в одной из квартир которого местный житель закрылся вместе с ребенком. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мужчина выгнал из квартиры жену и тещу и остался в квартире с маленьким сыном. Проверяется информация о том, что мужчина вооружен. Требований он не выдвигал, ведутся переговоры», — рассказал информированный источник агентства.

В краевой прокуратуре подвердили, что злоумышленник заперся с трехлетним сыном. «На данный момент вся информация о причинах конфликта и обстоятельствах, при которых мать не может попасть к ребенку, уточняется. На месте работает прокурор Ингодинского района Читы», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее житель Вологды вернулся домой с работы и обнаружил мертвыми жену и их общих детей: мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения. На их телах имелись колото-резаные раны.