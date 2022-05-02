Предложение о введении ОСАГО для электросамокатов оценили

Эксперт Шкуматов считает идею ввести ОСАГО для электросамокатов хорошей, но нереализуемой

Идея о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов хорошая, но на сегодняшний день нереализуемая, сперва нужно классифицировать новые средства индивидуальной мобильности. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил предложение руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Неплохая идея»

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов и скутеров. В комитете считают, что такие средства представляют опасность как для пешеходов, так и для владельцев. Причиной этому является то, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, однако способны развивать значительную скорость.

«Идея неплохая. У нас электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и любых других устройств с электрическим двигателем с каждым годом становится все больше и больше. Это связано с дешевизной самих девайсов. Сфера продолжает эволюционировать», — сказал Шкуматов.

«Большое количество нюансов»

При этом эксперт уверен, что на сегодняшний день вопросов больше, чем ответов.

«Кто будет оформлять аварию, когда электросамокатчик наезжает на пешехода на тротуаре? Формально это наезд пешехода на пешехода. Кто и как будет контролировать, застрахован ли самокат или нет? Вопросов очень много. Даже сезонность — ведь такие виды транспорта можно использовать четыре месяца в году в большей части России», — поинтересовался автоэксперт.

Пока основа регулирования не будет определена, все идеи по поводу ОСАГО утопичны. Хотя идея сама правильная, но в текущих реалиях это нереализуемо. Для начала надо определить, как регулировать движение на электросамокатах, как их классифицировать Петр Шкуматов руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»

Шкуматов напомнил, что часть электрических девайсов используют дети разных возрастов, вопрос с их обязательным страхованием гражданской ответственности тоже на сегодняшний день неясен.

«Предложение понятное, но из-за большого количества нюансов — использование детьми, неурегулированность правил, отсутствие обозначения такого транспорта, разнообразие девайсов — говорить об объекте страхования пока не представляется возможным», — заключил эксперт.

Ранее Верховный суд России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным.