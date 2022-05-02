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США оценили способность защитить себя при отправке военной помощи Украине

Псаки заявила, что военная помощь Украине не влияет на способность США защитить себя

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отправка военной помощи Украине не влияет на способность США защитить себя. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы смогли отправить оборудование со складов США, в том числе Javelin, без влияния на военную готовность США», — оценила представитель американских властей.

Псаки подчеркнула, что, по данным Пентагона, у США е«сть все, что нужно, чтобы защитить себя». По ее словам, США готовятся заместить отправленное оборудование, в том числе и для союзников.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции о привлечении американских военных на Украину в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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