Россиянам предложили дать семь дополнительных выходных

Депутат ЛДПР Слуцкий предложил предоставить россиянам семь дополнительных выходных

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил дать россиянам семь дополнительных выходных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску. Об этом сообщает ТАСС.

«В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на становление и укрепление великой России», — объяснил идею депутат, выступая в воскресенье, 1 мая, на акции в честь Праздника Весны и Труда. По его словам, россияне смогли бы использовать предоставленные им семь дополнительных выходных «по своему усмотрению».

Ранее в ЛДПР предложили оставить всеобщими выходными в России только два дня в начале года, а остальные выходные дни нужно превратить в дополнительный отпускной резерв в 7-10 дней. Отмечается, что подобная идея была у бывшего лидера партии Владимира Жириновского, который был обеспокоен желанием россиян проводить праздники в разное время.