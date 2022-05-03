Кортеж президента Болгарии попал в ДТП с грузовиком

Головной автомобиль кортежа президента Болгарии попал в ДТП недалеко от Пловдива

ДТП с участием головного автомобиля кортежа президента Болгарии Румена Радева произошло во вторник, 3 мая, неподалеку от болгарского города Пловдив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг главы государства.

Машина врезалась в ехавший навстречу грузовик. В результате инцидента пострадали двое сотрудников команды президента, среди которых его лечащий врач, который получил перелом руки. Оба пострадавших попали в больницу.

По словам Радева, авария произошла около 10 утра. На трассе шел дождь, а дорога в месте инцидента сужалась.

В понедельник, 2 мая, в Сахалинской области автобус с детьми слетел в кювет. Автомобиль вез школьников с соревнований по кикбоксингу. В результате аварии одному из них потребовалась госпитализация, еще пятерых отправились лечиться амбулаторно.

