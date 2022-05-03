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Спорт

Клуб российского бизнесмена вернулся в АПЛ

Клуб российского бизнесмена Максима Демина Борнмут вернулся в АПЛ

Фото: IMAGO/Shaun Boggust / Global Look Press

Футбольный клуб «Борнмут» завоевал путевку в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 45-м туре чемпионшипа команда, занимавшая второе место в чемпионате на своем поле со счетом 1:0 одержала победу над идущим третьим «Ноттингем Форест» и набрала 85 очков. За тур до конца турнира «вишни» опережают ближайшего преследователя на шесть очков и гарантировали себе место в АПЛ. Повышение в классе себе также обеспечил «Фулхэм».

В последний раз «Борнмут» играл в элитном английском дивизионе в сезоне-2019/2020. Владельцем команды является 52-летний российский бизнесмен Максим Демин.

«Борнмут» был основан в 1899 году. Наивысшим достижением команды является победа в чемпионшипе в сезоне-2014/2015. В АПЛ клуб не поднимался выше девятого места.

Алексей Гусев
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