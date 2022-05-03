Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия поставит Украине тяжелые артиллерийские орудия

Welt: Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

Фото: Joerg Sarbach / АР

Правительство Германии решило поставить Украине самоходные гаубицы из запасов Вооруженных сил ФРГ. Об этом сообщила газета Welt.

По информации газеты, решение о поставке семи самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 было принято вопреки рекомендациям руководства бундесвера. Там усомнились в том, что украинские военные смогут быстро освоить сложную цифровую систему управления огнем, а также предупредили, что вооружение было необходимо для нужд самого Берлина.

Panzerhaubitzen 2000 — это тяжелые артиллерийские орудия, которые могут стрелять на расстояние до 40 километров.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ совместно с властями Нидерландов рассмотрит решение об отправке самоходных тяжелых артустановок в рамках военной помощи блока НАТО для Украины.

23 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался о необходимости помощи Украине оружием. Вместе с тем глава Минфина подчеркнул, что ФРГ «не должна вредить» собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО, чтобы не стать одной из сторон конфликта на украинской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о контрсанкциях
Жестоко избивший кота мужчина объяснил свои действия самозащитой
Российские торговые сети попросили Казахстан о помощи
В Германии призвали Украину извиниться перед Штайнмайером ради визита Шольца
Появились подробности убийства 26-летнего российского хоккеиста
Шольц заявил о готовности Германии отказаться от российского угля
В Совфеде назвали условие введения ОСАГО для электросамокатов
Экс-депутат Рады заявил о желании Зеленского «стереть Херсон с лица земли»
Германия поставит Украине тяжелые артиллерийские орудия
Росгвардия обнаружила под Харьковом крупный схрон с оружием для ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.