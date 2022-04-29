Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину

Правительство ФРГ рассмотрит решение об отправке тяжелых артустановок для Украины

Фото: Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Правительство ФРГ совместно с властями Нидерландов рассмотрит решение об отправке самоходных тяжелых артустановок в рамках военной помощи блока НАТО для Украины, сообщает агентство Reuters с ссылкой на источники в службе федеральной безопасности страны.

Ранее стало известно, что власти Германии решили предоставить Украине боеприпасы для самоходной скорострельной артиллерийской системы немецкого производства PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Возможно, что сейчас Берлин и Амстердам ведут переговоры об увеличении количества техники, которую планируют отправить в украинскую армию.

23 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался о необходимости помощи Украине оружием. Вместе с тем глава Минфина подчеркнул, что ФРГ «не должна вредить» собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО, чтобы не стать одной из сторон конфликта на украинской территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Медведев анонсировал новый закон о мигрантах
Медведев предложил создать систему привилегий для соотечественников из Донбасса
«Коломенский» купил российский бизнес Fazer
Инстасамка заявила о намерении не возвращаться в Россию
Набиуллина заявила о подготовке ЦБ мер защиты замороженных резервов
Несовершеннолетнего россиянина осудили за сексуальное насилие над девочкой
Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию
Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину
Психологи объяснили вред правильного питания для здоровья
Алиев поддержал территориальную целостность Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.