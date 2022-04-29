Германия рассмотрит отправку тяжелых артустановок на Украину

Правительство ФРГ рассмотрит решение об отправке тяжелых артустановок для Украины

Правительство ФРГ совместно с властями Нидерландов рассмотрит решение об отправке самоходных тяжелых артустановок в рамках военной помощи блока НАТО для Украины, сообщает агентство Reuters с ссылкой на источники в службе федеральной безопасности страны.

Ранее стало известно, что власти Германии решили предоставить Украине боеприпасы для самоходной скорострельной артиллерийской системы немецкого производства PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Возможно, что сейчас Берлин и Амстердам ведут переговоры об увеличении количества техники, которую планируют отправить в украинскую армию.

23 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался о необходимости помощи Украине оружием. Вместе с тем глава Минфина подчеркнул, что ФРГ «не должна вредить» собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО, чтобы не стать одной из сторон конфликта на украинской территории.