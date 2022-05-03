Шольц высказался о планах Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО

Шольц заявил о поддержке Германией вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Германия поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

По его словам, спецоперация России на Украине вынудила многие страны Европы более серьезно взглянуть на российскую угрозу. Он также назвал политику Кремля империалистической.

«Никто не может предполагать, что российский президент и правительство не будут вновь нарушать международное право с применением силы», — сказал Шольц.

Ранее вступление Финляндии в НАТО поддержал президент США Джо Байден, о чем заявила секретарь американского лидера Джен Псаки.

Решение о вступлении Финляндии в альянс может быть принято 12 мая.