Норвежский лыжник одной фразой ответил на критику со стороны россиянки

Норвежский лыжник Иверсен фразой «она намного хуже меня» ответил на критику от Степановой

Четырехкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен ответил на критику со стороны российской лыжницы Вероники Степановой. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен фразой «она намного хуже меня» оценил образ россиянки в прессе. Норвежец подчеркнул, что ему не хотелось реагировать на высказывания Степановой, так как он не общается с ней и даже не подписан на соперницу в социальных сетях. Он добавил, что видит заявления россиянки только в норвежских СМИ.

26 апреля во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля Степанова назвала Россию сильной и успешной. По ее мнению, другим странам не нравится такое положение дел. Она посчитала, что Иверсена, высказавшегося о российской политике, не должны касаться внутренние дела других государств.

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка в лыжных гонках. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.