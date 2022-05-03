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Норвежский лыжник одной фразой ответил на критику со стороны россиянки

Норвежский лыжник Иверсен фразой «она намного хуже меня» ответил на критику от Степановой

Фото: Kalle Parkkinen / globallookpress.com

Четырехкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен ответил на критику со стороны российской лыжницы Вероники Степановой. Его слова приводит Nettavisen.

Спортсмен фразой «она намного хуже меня» оценил образ россиянки в прессе. Норвежец подчеркнул, что ему не хотелось реагировать на высказывания Степановой, так как он не общается с ней и даже не подписан на соперницу в социальных сетях. Он добавил, что видит заявления россиянки только в норвежских СМИ.

26 апреля во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля Степанова назвала Россию сильной и успешной. По ее мнению, другим странам не нравится такое положение дел. Она посчитала, что Иверсена, высказавшегося о российской политике, не должны касаться внутренние дела других государств.

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка в лыжных гонках. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.

Андрей Стрельцов
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