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США занялись подготовкой в Совбезе ООН резолюции по Северной Корее

США займутся подготовкой резолюции по КНДР в Совете безопасности ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США активизировали в Совбезе ООН работу, посвященную резолюции по Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд.

Резолюция будет предусматривать ужесточение санкций против Пхеньяна из-за проведения тем ракетных испытаний. По словам Гринфилд, в последнее время северокорейские власти неоднократно нарушали принятые ранее резолюции Совбеза ООН.

«Мы надеемся, что сможем добиться единства Совета в осуждении действий КНДР», — заявила она.

В данный момент США председательствуют в Совбезе ООН.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что власти Северной Кореи планируют в ближайшем будущем провести первые с 2017 года ядерные испытания.

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Роман Кирьянов
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